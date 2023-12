Corti dopo Milan Napoli femminile 1-1: «Serve lavorare sulla continuità nei 90 minuti». Le parole del tecnico rossonero

Davide Corti ha parlato ai nostri microfoni nel post partita di Milan Femminile Napoli terminata 1-1. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Partita assolutamente da vincere. Purtroppo il numero delle occasioni che ci sono state è un segno evidente che siamo state davanti la porta ma siamo state poco precise. Il calcio sappiamo come funziona: un occasione da parte loro e un gol preso in una situazione che andava gestita sicuramente meglio»

COSA C’E’ DI BUONO – «Sicuramente lo spirito di reazione che le ragazze hanno avuto andando sotto e probabilmente sarebbe stato più opportuno averlo fin dall’inizio. Questa partita era un’importante crocevia e un punto non ci fa contenti. Speramo di riuscire a portare a casa i tre punti perché così avevamo preparato mentalmente la gara»

PAURA DI NON RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO – «Credo ci sia la paura generale quando si vede che la palla non riesce ad entrare. Quindi credo che un risultato positivo a punteggio pieno sicuramente sarebbe servito. Se non si riesce a fare gol credo che ci si porti dietro quello che è successo precedentemente al mio arrivo e diventa complicato trovare la fiducia».

PROBLEMA CONTINUITA’ – «Quello che dobbiamo fare noi è riuscire a ripetere la prestazione che abbiamo fatto a Roma nel primo tempo e portarla avanti per 90 minuti. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo e se fosse arrivato il gol la partita sicuramente si sarebbe messa su un binario diverso. Queste sono le cose da migliorare da qui fino alla fine del campionato. La mentalità che si sta inculcando nelle ragazze è quella di continuare a giocare e questa consapevolezza deve arrivare prima»

CONDIZIONI STASKOVA – «Ha avuto un problema al gluteo che si è portata avanti nei giorni precedenti. Abbiamo cercato di chiederle di rimanere in campo almeno per il primo tempo però purtroppo il dolore è stato troppo forte».

RUBIO AVILA – «Silvia ha recuperato dall’infortunio grave e ha giocato con me una delle prime partite quando allenavo la Primavera. Le faccio i complimenti personali perché era la prima partita che faceva da tanto tempo, però l’approccio suo è un’approccio di qualità».

