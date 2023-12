Probabili formazioni Milan Monza: chance per Bennacer da titolare. Le ultime sulle scelte di Pioli per il match di domenica alle 12:30

Il Milan si prepara a ritornare in campo dopo la vittoria contro il Newcastle e lo farà domenica 17 dicembre alle ore 12:30 a San Siro contro il Monza. Indisponibile Musah a causa di un affaticamento e chance per Ismael Bennacer da titolare. Inoltre, da segnalare anche il ritorno in gruppo di Simon Kjaer a distanza di 50 giorni dall’infortunio. Ecco di seguito le possibili scelte di Pioli:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

