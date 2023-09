Il ds del Lecce Pantaleo Corvino ha analizzato il ko della Fiorentina contro i nerazzurri prima di ricordare un suo aneddotto a San Siro

Sta sorprendendo tutti il Lecce di Pantaleo Corvino, con ben 7 punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, attualmente al quarto posto della classifica. Quest’oggi però, il ds dei pugliesi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della Fiorentina, dal 4-0 incassato due settimane or sono contro l’Inter, fino ad un aneddoto legato ad una sfida tra nerazzurri e Lecce del 1999.

CAMPIONATO FIORENTINA – «Questa è una fase in cui siamo ai nastri di partenza. I giudizi ora sono frettolosi, sia in un senso che in un altro».

INTER-FIORENTINA – «Intanto la Fiorentina ha superato il playoff di Conference e perdere contro l’Inter ci sta: a volte meglio perdere 4-0 che 1-0. Una volta, con il Lecce di qualche anno fa, perdemmo 6-0 a San Siro e mi presentai negli spogliatoi con i pasticciotti, per far capire alla mia squadra che sapevo che il gruppo aveva dato tutto».

