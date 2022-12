L’attuale direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino parla a Tuttosport della Juventus e di Dusan Vlahovic.

Sono queste le parole di Pantaleo Corvino, l’attuale direttore tecnico del Lecce parla della Juventus ma soprattutto di Dusan Vlahovic a TuttoSport: “Io credo che stia pagando più le difficoltà atletiche e fisiche che le pressioni. Bisogna guardare la storia nella sua complessità. Dusan purtroppo è passato dalla Fiorentina alla Juventus e poi alla Nazionale, ma non è mai stato al meglio della condizione.“

Conclude così l’ex dirigente della Fiorentina: “Ho visto un periodo in cui è stato fermo per affaticamento pubalgico. Nessun calciatore, se non sta bene, può esprimere le sue potenzialità. Nella vita si può sempre migliorare, anche a 80 anni… Figuriamoci un giovane. Nessuno è completo, anche il più grande campione.“

