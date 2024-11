Ancora una vittoria e ancora una rete inviolata in Champions League per i nerazzurri. Il successo dell’Inter a San Siro contro il Lipsia per 1-0, rappresenta un significativo avanzamento nella competizione più prestigiosa a livello di club. Con questo risultato, la squadra di Inzaghi consolida la sua presenza nella competizione, avvicinandosi sempre di più alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Una prestazione da record L’Inter si è distinta come l’unica squadra della Champions League a non avere subìto reti fino a questo punto del torneo. Anche il Lipsia, nonostante la buona posizione nella classifica di Bundesliga, si è trovata in difficoltà a Milano. Gli infortuni sicuramente hanno indebolito la squadra tedesca, che ieri poteva contare solo su cinque giocatori di movimento in panchina. Ciò però non toglie merito all’Inter, capace di gestire la partita con determinazione e strategia, facendo valere la propria supremazia sin dai primi minuti. Momenti decisivi […]

