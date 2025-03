Cosa è successo tra Dele Alli e Loftus-Cheek? La chat svela tutto

Il centrocampista del Como ha pubblicato sul suo profilo Instagram la conversazione con il numero 8 rossonero dopo il match di San Siro.

La partita disputata al Meazza tra Milan e Como è stata il remake del film della gara d’andata: lariani meritatamente in vantaggio nel primo tempo, reazione e vittoria dei rossoneri nel secondo. In questo caso ci hanno pensato Reijnders e Pulisic, mentre al Sinigaglia la firma era stata quella della “Theao”. Questo successo permette al Milan di andare alla sosta con più tranquillità e concede alla società un po’ di tregua dalle polemiche intorno all’ambiente milanista. Ora il quarto posto dista sei lunghezze e il Diavolo è obbligato a provare ad acciuffarlo fino alle fine del campionato.

L’episodio nel finale di partita

Un’altra buona notizia per il Milan è stato il rientro di Loftus-Cheek dopo mesi di assenza. Il centrocampista ex Chelsea è entrato al 78′ minuto al posto di un evanescente Leao e ha messo a disposizione tutta la sua fisicità in mezzo al campo. Attorno al novantesimo, Loftus-Cheek ha strappato un pallone ed è partito in contropiede ma è stato steso da un brutto intervento di Dele Alli. L’arbitro Marchetti, dopo aver osservato l’episodio al Var, ha deciso di espellere l’ex Tottenham, nonostante il gesto di Walker che ha provato a dissuaderlo in tutti i modi. Ritorno in campo molto amaro per il giocatore del Como, assente dal prato verde da più di due anni per problematiche fisiche e psicologiche. Alli ha deciso comunque di pubblicare delle foto su Instagram per celebrare il momento e una di queste è proprio la chat con il centrocampista inglese del Milan.

La chat tra i protagonisti

L’ex Tottenham ha scritto dopo la partita al milanista, dicendogli che la foto dell’intervento è molto brutta ma che voleva solo prendergli il tallone per non farlo ripartire. Inoltre, ha aggiunto che quando l’arbitro è andato al Var, non pensava minimamente che fosse per lui. Loftus-Cheek l’ha messa sul ridere, ammettendo che anche lui non avesse idea del motivo della revisione e che fosse a terra solo perché gli mancava il fiato. I due connazionali hanno riso e scherzato insieme e hanno reso l’episodio meno amaro per il giocatore del Como. Auguriamo ad Alli un ritorno ai suoi livelli dopo due anni di difficoltà: non sarà l’espulsione di San Siro ad abbattere la sua voglia di tornare a giocare a calcio.

