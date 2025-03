Ufficiale al Milan, nuovo ingresso in società: il comunicato del Club annuncia la new entry

Ufficiale al Milan, nuovo ingresso in società. Ecco il comunicato ufficiale del Club che annuncia la new entry in società.

Il Milan conquista altri tre punti, battendo il Como in casa. Una vittoria fondamentale per alimentare le speranze di una qualificazione europea. La Champions League è ora a soli sei punti di distanza, un margine che a nove giornate dal termine, con vari scontri diretti in programma, può essere recuperato. Ma in casa rossonera si guarda anche al futuro, l’ultima voce di mercato è esplosiva: con Allegri pronto a tornare in panchina, il Milan avrebbe già individuato il primo giocatore da cedere, un passo importante verso un rinnovamento che potrebbe segnare la prossima stagione.

Dalle tensioni al nuovo ingresso in società

Le ultime settimane in casa Milan sono state caratterizzate da forti tensioni interne, con voci preoccupanti che hanno destato allarme tra i tifosi. La frustrazione cresce, e i supporters, più che mai, chiedono alla società un progetto solido in cui poter credere. Proprio in questo momento delicato, è arrivata una prima risposta da parte del club rossonero: un nuovo ingresso in società. Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare la novità, un passo che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del club e per ricostruire la fiducia dell’ambiente rossonero.

Il comunicato ufficiale del Milan

AC Milan annuncia la nomina di Francesca Montini a Chief Brand Officer. A diretto riporto del CEO Giorgio Furlani, sarà responsabile delle direzioni marketing, branding, comunicazione, content & digital. Grazie all’ampia esperienza internazionale sviluppata nel corso della sua carriera professionale, Montini contribuirà alla valorizzazione del brand a livello globale, allo sviluppo della fanbase internazionale del Milan, intercettando sempre nuove audience e rinsaldando il legame con quelle attuali, e al posizionamento del Club come protagonista nell’evoluzione dello sport-entertainment internazionale, connettendo ed emozionando milioni di rossoneri in Italia e nel mondo attraverso nuove esperienze, linguaggi e media. Prima di arrivare al Milan, Montini ha lavorato in diversi mercati considerati strategici dal Club rossonero – dall’Europa al Medio Oriente, fino agli Stati Uniti – per prestigiosi marchi globali, come Nokia, Nike, Ford, Jeep e Ferrari dove, dal 2017, ha assunto ruoli di crescente responsabilità, sino alla nomina a Chief Communications Officer nel 2023.

