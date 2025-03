“Offerta irrinunciabile” dalla Premier, il Milan dice “sì” all’incredibile cessione: la proposta che potrebbe far vacillare i rossoneri

“Offerta irrinunciabile” dalla Premier, il Milan dice “sì” all’incredibile cessione. L’indiscrezione che potrebbe scuotere Milanello.

Il Milan, pur vincendo contro il Como, non vede ancora la luce fuori dal tunnel. I sei punti conquistati consecutivamente contro il Lecce e gli uomini di Fabregas sono un passo importante, ma l’obiettivo di un posto in Europa, sebbene a portata di mano, è ancora tutto da conquistare. Proprio in queste ore, il club rossonero ha ufficializzato un nuovo ingresso in società, un primo segno di rinnovamento tanto atteso dai tifosi. Nel frattempo, le voci di mercato cominciano a circolare, e una in particolare sta attirando l’attenzione, riguardante l’apertura del Milan alla cessione di un giocatore chiave.

La proposta per Saelemaekers e l’offerta al rossonero dalla Premier

Il prossimo mercato si preannuncia cruciale per il futuro del Milan. Ripetere un’altra stagione come quella attuale non è un’opzione percorribile in via Aldo Rossi; le prossime mosse dovranno essere decisamente azzeccate per avviare un nuovo ciclo vincente. In questo scenario, spunta una proposta del Milan alla Roma: uno scambio con Saelemaekers che potrebbe rivelarsi davvero interessante. Se confermato, l’affare rappresenterebbe un’opportunità da non perdere, con il club rossonero che potrebbe puntare a rinforzare il proprio reparto e, al contempo, soddisfare le necessità della Roma. Non solo, a spaventare il Milan c’è anche l’interesse per uno dei pilastri rossonero dalla Premier.

Il Milan dice sì alla cessione in Premier

Il Nottingham Forest, scrive Europa Calcio, ha mostrato interesse per il giovane centrocampista. Questa curiosità da parte del club inglese non passa inosservata, in quanto rivela la percezione del valore del giocatore anche fuori dai confini italiani. La risposta del Milan a tale interesse è stata calibrata: Musah potrebbe essere ceduto, ma solo di fronte a un’offerta che sia ritenuta adeguata dalla dirigenza, fissata attorno alla soglia dei 20 milioni di euro. Questa valutazione sottolinea come, nonostante le incertezze, il Milan riconosca in Musah un asset potenzialmente prezioso.

Leggi l’articolo completo “Offerta irrinunciabile” dalla Premier, il Milan dice “sì” all’incredibile cessione: la proposta che potrebbe far vacillare i rossoneri, su Notizie Milan.