Cosa ha rivelato Marotta prima della sfida con il Feyenoord? Un annuncio che cambia tutto

Marotta svela dettagli inaspettati sulla sfida con il Feyenoord e sul futuro dell’Inter.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha espresso fiducia in vista della sfida di andata contro il Feyenoord che inizia fra pochissimo, sottolineando che il confronto tra le due squadre si articolerà su 180 minuti. “Iniziare bene questa partita sarebbe importante”, ha dichiarato Marotta, consapevole delle numerose assenze che comunque non hanno impedito a Inzaghi di schierare una formazione competitiva. Il presidente ha poi parlato del tema dello stadio, una questione fondamentale per il futuro del club, precisando che a breve sarà presentata una proposta concreta, con l’auspicio di ottenere un impianto moderno per Milano.

Il presente dell’Inter e il percorso di crescita

L’Inter, arrivata a inizio marzo ancora in ballo in tutte le competizioni a cui partecipa, è soddisfatta dei risultati ottenuti fino a questo momento. Marotta ha rivelato che, nonostante il recente cambio di proprietà, la presenza del nuovo azionista ha reso il cammino più fluido e ha consentito al club di proseguire con serenità. L’approccio del gruppo è stato costante e discreto, con una visione chiara orientata ai traguardi. Sebbene l’Inter non abbia ancora vinto alcun trofeo, il dirigente è ottimista: la consapevolezza di poter competere al massimo livello è ormai ben radicata, e la squadra è pronta a fronteggiare ogni sfida. “Non firmiamo per alcun traguardo”, ha dichiarato con decisione.

Le ambizioni future: lo sguardo sull’Europa

Marotta ha inoltre parlato di come l’Inter, dopo aver acquisito la consapevolezza delle proprie potenzialità, si prepari a essere protagonista in tutte le competizioni. Sebbene i traguardi non siano ancora stati raggiunti, l’obiettivo rimane quello di restare concentrati su ogni partita senza fare proclami. Il presidente ha ribadito che l’Inter ha sempre il desiderio di migliorare, ma se gli avversari si rivelassero più forti, non esiterebbe a fargli i complimenti.

