Feyenoord-Inter: formazioni ufficiali, Inzaghi ha deciso di fronteggiare così l’emergenza sugli esterni

È praticamente tutto pronto al De Kuip di Rotterdam per Feyenoord-Inter: van Persie ed Inzaghi hanno scelto i 22 da mandare in campo.

L’attesa è alle stelle a Rotterdam, dove il De Kuip si prepara a ospitare un incontro carico di aspettative: ecco tutte le informazioni su dove vedere il match. Feyenoord e Inter si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con i tifosi che hanno invaso la città già dal mattino. Gli spalti sono gremiti, il clima è incandescente, e le due squadre avvertono il peso della sfida. L’Inter arriva con molte incognite legate agli infortuni, soprattutto sulle fasce, mentre il Feyenoord punta sull’entusiasmo di una rosa giovane, rinvigorita dall’arrivo di Robin van Persie in panchina. La preparazione è stata meticolosa: Inzaghi, consapevole delle difficoltà, ha lavorato per mantenere alta la concentrazione.

Le scelte degli allenatori

Van Persie ha optato per una formazione che ha già dato ottimi risultati, richiamando l’undici che ha superato il Milan. L’unica variazione significativa riguarda l’attacco, dove Carranza partirà titolare per dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. L’allenatore olandese, icona del calcio europeo, ha trasmesso ai suoi la mentalità vincente maturata durante la carriera da giocatore. Dall’altra parte, Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Josep Martinez tra i pali, nonostante il recupero di Sommer, segno di fiducia verso il giovane portiere. L’Inter, pur in difficoltà per le assenze, può contare su una difesa collaudata e su un centrocampo capace di dettare i ritmi di gioco. La chiave del match potrebbe risiedere proprio nella capacità dei nerazzurri di reggere l’urto iniziale del Feyenoord, che cercherà di sfruttare la spinta dei propri tifosi fin dai primi minuti.

Le formazioni ufficiali

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman.

In panchina: Andreev, Ka, Ivanusec, Giersthove, Van den Elshout, Sliti, T’Zand, Ueda, Redmond, Kraaijeveld.

Allenatore: Van Persie.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.



In panchina: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Aidoo, Motta, Quieto, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Arnautovic, Taremi.



Allenatore: Inzaghi.

Leggi l’articolo completo Feyenoord-Inter: formazioni ufficiali, Inzaghi ha deciso di fronteggiare così l’emergenza sugli esterni, su Notizie Inter.