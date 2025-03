Inter: ritorni inaspettati e incognite: chi tornerà in campo prima di tutti?

Mentre il recupero dei giocatori procede, alcune sorprese potrebbero stravolgere le previsioni. Tuttosport fa il punto sugli infortunati di casa Inter.

La situazione infortunati in casa Inter continua a migliorare, con alcuni giocatori finalmente sulla via del recupero. Il terzo portiere, Di Gennaro, è stato ufficialmente reintegrato nel gruppo dopo aver superato il suo problema fisico. Carlos Augusto e Zalewski non sono partiti per i Paesi Bassi insieme al resto della squadra. Entrambi i calciatori hanno svolto un programma personalizzato di allenamento e stanno cercando di tornare al più presto in piena forma. Le loro condizioni sembrano migliorare e il ritorno in campo non appare lontano. L’Inter però stasera non avrà a disposizione esterni sinistri e quindi Inzaghi sarà costretto a schierare una formazione inedita: c’è chi ha un suggerimento del tutto particolare.

Le previsioni per i recuperi del brasiliano e del polacco

Il brasiliano sembra poter rientrare in gruppo nei prossimi giorni. L’obiettivo è farlo tornare disponibile per la partita contro il Monza di sabato prossimo, gara tra l’altro che per lui è particolare essendo un ex. Inzaghi attende con fiducia il recupero del calciatore, che ha dimostrato finora di poter essere un elemento importante sia per la fascia che per la difesa. Dall’altra parte, le previsioni per Zalewski sono meno rosee. Il polacco, infatti, dovrà aspettare ancora un po’ prima di essere in grado di tornare in campo. Ci si augura che possa tornare a disposizione per la gara contro l’Atalanta, che si giocherà prima della sosta per le nazionali.

Le condizioni di Dimarco

Federico Dimarco, infine, vorrebbe essere a disposizione per la partita contro l’Atalanta, ma per farlo dovrebbe forzare: la situazione rimane incerta. Intanto, dopo la sfida in Olanda di stasera, l’Inter farà ritorno a Milano già durante la notte in modo da concentrarsi sin da domani sulle prossime partite.

