De Vrij pronto a lasciare l’Inter? La sua decisione lascia di stucco

Stefan de Vrij è uno dei pilastri delle difesa dell’Inter, ma la sua permanenza in nerazzurro non è così certa. Il contratto dell’olandese scade infatti il prossimo 30 giugno: si avvicina la fine di un ciclo che dura ormai da sette stagioni? Nonostante le voci sul suo futuro, de Vrij ha chiarito la sua posizione riguardo alla sua carriera in Italia. L’Inter vuole ringiovanire la rosa ed in questo discorso il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di altri compagni.

La passione che lega de Vrij all’Inter

Il difensore, nel corso di un’intervista rilasciata a Voetbal International, ha ammesso di aver trovato stabilità nel club milanese, tanto che considera la città e la squadra come una seconda casa. Le esperienze vissute con l’Inter, dai successi sul campo alle difficoltà personali, sono momenti che il giocatore porta con sé, e che lo legano profondamente al club. “A volte la gente mi chiede cosa voglio adesso. Forse andare in quel club o in quel paese? Forse un’altra avventura? Ma io gioco per l’Inter! Negli ultimi quattro anni abbiamo vinto sette trofei. Ogni due settimane mi ritrovo in uno stadio, San Siro, gremito, e ogni volta mi commuovo. Lo dicono anche i ragazzi della nazionale olandese che hanno giocato a San Siro. Van Dijk, Timber… ‘Wow, che stadio è questo!’”; le sue parole.

Il futuro di de Vrij: una scelta cruciale

A questo punto della sua carriera, il futuro di de Vrij all’Inter sembra essere legato a un’unica possibilità: il rinnovo del contratto. Il club ha la possibilità di estendere il suo impegno per un altro anno, e lui stesso si è detto entusiasta di continuare questa esperienza. “Mi sento molto apprezzato all’Inter”, ha dichiarato, sottolineando quanto sia difficile immaginare di rinunciare a tutto ciò per una nuova avventura. Nonostante l’età che avanza, a 33 anni il difensore non si sente “vecchio” per la Serie A e vorrebbe continuare a dare il suo contributo alla squadra finché avrà un ruolo importante. La decisione ora sta nelle mani dell’Inter, ma per de Vrij, l’idea di proseguire il percorso con i nerazzurri sembra l’opzione più naturale.

