Inter, qualcosa non va: Capello svela il problema nascosto che sta incidendo sul cammino della squadra

Secondo Fabio Capello c’è un dettaglio preoccupante che potrebbe mettere a rischio il cammino europeo dei nerazzurri e non solo.

Fabio Capello a Sky Sport ha espresso considerazioni approfondite riguardo lo stato di forma dell’Inter, enfatizzando alcune criticità osservate nell’ultima partita contro il Napoli. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato segni di fatica, con un calo di intensità evidente nella seconda frazione di gioco. La difesa, che finora aveva garantito solidità, ha sofferto proprio quando il centrocampo non è riuscito a garantire il giusto filtro. Capello ha ribadito l’importanza dell’umiltà nell’approccio contro il Feyenoord di stasera, evidenziando come la partita possa rivelarsi più complicata del previsto se l’Inter non ritrova la freschezza atletica e la lucidità nelle scelte: un ex calciatore ha usato parole ancora più forti.

Dubbi sulla disposizione difensiva: il problema Acerbi sull’esterno

L’ex allenatore ha espresso perplessità sulla disposizione tattica della linea arretrata, con particolare attenzione alla posizione di Acerbi. Secondo Capello, il difensore centrale ha qualità indiscutibili nel cuore dell’area, ma rischia di soffrire se verrà posizionato, come sembra, nel ruolo di braccetto. La difesa a quattro, di fatto, non sembra un’opzione concreta, poiché la presenza di Pavard dall’altro lato porta la squadra a difendere con cinque uomini quando Bastoni, che oggi dovrebbe avanzare in posizione di quinto, abbassa il proprio raggio d’azione. Questa situazione tattica potrebbe creare squilibri, soprattutto contro un Feyenoord abituato a sfruttare le fasce con rapidità e intensità.

La vera preoccupazione: la tenuta mentale nei momenti difficili

Oltre agli aspetti fisici e tattici, Capello ha sollevato una questione forse ancora più rilevante: la gestione mentale delle difficoltà. Contro il Napoli, l’Inter ha dato l’impressione di smarrirsi nei momenti di maggiore pressione, con un atteggiamento meno aggressivo e compatto. La sfida contro il Feyenoord, in un ambiente caldo e con una squadra che gioca senza paura, potrebbe mettere a dura prova la resistenza psicologica dei nerazzurri. Ritrovare la concentrazione nei momenti critici potrebbe fare la differenza tra il passaggio del turno e un’eliminazione amara.

Leggi l’articolo completo Inter, qualcosa non va: Capello svela il problema nascosto che sta incidendo sul cammino della squadra, su Notizie Inter.