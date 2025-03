Feyenoord-Inter, le pagelle nerazzurre: Bastoni totale, Lautaro nella storia, da rivedere un centrocampista

I nerazzurri giocano sapientemente e portano a casa un ottimo risultato in vista del ritorno anche se poteva andare ancora meglio: ecco le pagelle.

JOSEP MARTINEZ 6,5: sollecitato già al terzo minuto da Osman, non si fa sorprendere sul suo palo. Quasi sempre sicuro nelle uscite alte, rischia però tanto alla mezz’ora: deve migliorare nel gioco coi piedi.

PAVARD 6,5: soffre la vivacità di Osman in avvio. Quando sembra aver preso le misure, sbaglia un’uscita che procura una bella occasione agli avversari che però non la sfruttano. Nonostante questo, la sua gara è positiva.

DE VRIJ 7,5: tiene a bada le emozioni del ritorno a casa ed annulla Carranza. Dopo l’uscita di quest’ultimo è eccellente in uno contro uno contro il suo sostituto Ueda. Esce applauditissimo dal pubblico olandese. (Dal 73’ BISSECK 6,5: sfrutta il fisico per aiutare a difendere il doppio vantaggio).

ACERBI 6,5: oggi in posizione di braccetto ma in realtà si alterna con Bastoni e non è raro vederlo anche da quinto. Prova addirittura a far gol con un sinistro a volo mentre nella ripresa abbassa tanto il suo baricentro, sempre molto sicuro dietro.

DUMFRIES 7: corre all’impazzata avanti e indietro ma come al solito non è sempre lucido. È sicuramente il più pimpante dei suoi dal punto di vista atletico, incide nell’azione dello 0-1 ed in generale fa un sol boccone dell’avversario diretto Hugo Bueno.

BARELLA 6,5: sbaglia diverse aperture nel primo tempo ma è splendido il suo assist per il gol di Thuram. Fa il suo senza strafare. (Dal 73’ FRATTESI 6: poco coinvolto).

ASLLANI 6,5: nel vivo del gioco, sembra ispirato nei lanci ma rispetto a Calhanoglu è molto meno tignoso in fase difensiva. Dà l’avvio all’azione dello 0-1 con una splendida verticalizzazione per Dumfries e va vicino al raddoppio con una bella punizione nel recupero del primo tempo. Secondo tempo da ordinaria amministrazione. (Dall’81’ CALHANOGLU s. v.).

ZIELINSKI 5,5: si compiace troppo ma sembra crescere durante la gara. Freddissimo in occasione del raddoppio, è suo, infatti, l’assist infatti per Lautaro ma vanifica tutto subito dopo sbagliando il rigore del possibile 0-3.

BASTONI 7,5: esordio da quinto, oggi dimostra di essere un giocatore totale o quasi. Gioca molto bene anche in un ruolo che non dovrebbe appartenergli, propizia l’azione dello 0-2 con un bel dribbling e il cross successivo.

THURAM 7: l’infortunio non è ancora stato risolto e la condizione fisica sembra ancora precaria. Nonostante tutto però riesce a liberarsi un paio di volte ma non arriva a calciare o sceglie di non concludere, a fine primo tempo però non può esimersi e non delude sul cross perfetto di Barella. Si conquista un attimo prima di uscire anche un rigore, partita gigante tutto considerato. (Dal 62’ TAREMI 5,5: conferma quanto visto nelle ultime uscite).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: non nel vivo del gioco ad inizio partita, prova a scuotersi con un bel destro a giro nel finale della prima frazione. Missione compiuta visto che ad inizio ripresa piazza lo 0-2 che gli permette di diventare il miglior marcatore della storia dell’Inter in Champions League. (Dall’81’ ARNAUTOVIC s. v.).

INZAGHI 7: la partita inizia a ritmi alti per merito di entrambe le squadre, i suoi reggono l’urto degli avversari e piazzano due gol in rapida successione. La prima rete “addormenta” gli avversari che però vengono parzialmente risvegliati dal rigore sbagliato da Zielinski. Ottimo risultato in vista del ritorno senza spremere i titolari.

