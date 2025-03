I nerazzurri fanno il loro in Olanda vincendo 2-0: strada in discesa in vista di un ritorno che però non va assolutamente preso sotto gamba.

Un’Inter molto convincente batte il Feyenoord 0-2, il ritorno di giocherà martedì prossimo a San Siro. Simone Inzaghi commenta così a Prime Video la gara che manda nella storia Lautaro Martinez. “Zero gol subiti anche oggi? Sono stati bravi, non era semplice in questo stadio…. I tifosi ci hanno dato una grande mano, sapevamo che c’era da soffrire. Siamo stati uniti, abbiamo fatto un’ottima partita. Ora c’è il ritorno, con un’altra partita di campionato in mezzo. Queste sono le insidie, sono molto soddisfatto dei ragazzi“.

Le prestazioni di Asllani e Zielinski

“Assolutamente sì, non avevo dubbi su di loro. Un allenatore è qui per prendere scelte, hanno fatto una grande gara. Ho cercato di cambiare e non stravolgere perché Calhanoglu e Mkhitaryan avevano giocato a Napoli. Siamo contenti di fare tutte queste partite, continuiamo così”.

Le difficoltà iniziali

“L’avversario è di qualità, aveva 4 attaccanti con Paixao trequartista. Non abbiamo palleggiato bene, poi sappiamo che in questi stadi puoi soffrire. Poi ci siamo messi bene in campo, i due gol ci hanno facilitato il compito. Abbiamo vinto il primo tempo, martedì ci sarà il secondo a San Siro”.

Il segreto dell’Inter

“E’ importantissimo il fatto che c’è grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi. Bastoni si è messo al servizio della squadra, ha fatto un’ottima partita alternandosi con Acerbi su quella catena sinistra. Parliamo di un difensore di livello mondiale che ha capito l’esigenza della squadra, questa è la cosa che vogliamo noi allenatori”.

Leggi l’articolo completo Feyenoord-Inter: tutta la soddisfazione Inzaghi che però avverte, su Notizie Inter.