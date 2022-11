Il Cosenza potrebbe virare su Viali per la panchina dopo l’esonero di Dionigi, l’allenatore è in città per parlare con la dirigenza. Incontro in corso tra le parti.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel casting per i sostituti a spuntarla potrebbe essere proprio l’ex Cesena.

L’articolo Cosenza, Viali in pole per la panchina: le ultime proviene da Calcio News 24.

