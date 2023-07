Così De Laurentiis si è convinto a liberare Giuntoli: 1 milione risparmiato e quella telefonata dalla Juve che gli ha fatto piacere. Alla fine il presidente del Napoli ha ceduto

Ha aspettato fino all’ultimo ma alla fine Aurelio De Laurentiis ha deciso di liberare Cristian Giuntoli, consentendogli di andare la Juventus. Ma non è stato facile.

Come svela il Corriere dello Sport Giuntoli ha dovuto firmare la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro, spicciolo più o meno), ha «ignorato» il premio scudetto da 500 mila e con quegli 890 mila euro virtualmente sul tavolo si è preso la libertà inseguita da almeno due mesi, agevolata ieri mattina dal chiarimento tra Adl e Maurizio Scanavino, l’ad di Madame inflessibile nel ribadire la linea della Juventus, insofferente a qualsiasi forma di trattativa. Però la telefonata è stato un bel gesto ed ha oliato l’uscita di Giuntoli.

The post Così De Laurentiis si è convinto a liberare Giuntoli: 1 milione risparmiato e quella telefonata dalla Juve che gli ha fatto piacere appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG