Giuntoli Juve, Gazzetta avverte i tifosi: questo il suo metodo. Cessioni eccellenti come Insigne e Koulibaly. Chi rischia di essere sacrificato sul mercato

Come riporta La Gazzetta dello Sport la prima missione di Giuntoli alla Juventus sarà quella di cambiare marcia alle cessioni. Dagli esuberi Zakaria, McKennie, Arthur, Alex Sandro fino alla addi dolorosi e magari anche impopolari come quelli di Chiesa e/o Vlahovic fino a Bremer, ma occhio pure a Pogba – un po’ come successo la scorsa estate a Napoli, con i divorzi dei senatori Mertens, Koulibaly e Insigne.

Vendere per comprare. E soprattutto investire su talenti con stipendi sostenibili, ma con potenzialità da Juve. La nuova Signora di Giuntoli proseguirà sulla strada già tracciata in questo avvio di mercato, con colpi alla Weah, e opportunità di lusso come il riscatto di Milik e il rinnovo di Rabiot.

