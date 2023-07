Eintracht Francoforte, il tecnico Arnautis: «Juventus Women top team, ottengono ottimi risultati da anni». Così l’allenatore della squadra tedesca

Niko Arnautis, allenatore della squadra femminile dell’Eintracht Francoforte, ha commentato così il sorteggio del Mini Tournament di UWCL. La squadra tedesca potrebbe incrociare la Juventus Women in finale.

Le sue parole ai canali ufficiali del club: «Volevamo portare la Champions League a Francoforte per i nostri tifosi. È un torneo in cui non ci sono partite facili, attendiamo con impazienza di affrontare questo mini-gruppo. Lo Slovacko è una squadra del sesto campionato più forte d’Europa, non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. La Juventus è ovviamente un top team assoluto che da anni ottiene ottimi risultati. Faremo tutto il possibile per passare al turno successivo e speriamo di ricevere molto sostegno dal nostro pubblico!».

The post Eintracht Francoforte, il tecnico Arnautis: «Juventus Women top team, ottengono ottimi risultati da anni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG