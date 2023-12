Serse Cosmi ha commentato i sorteggi di Champions League e il fatto che Inter e Atletico Madrid saranno avversarie

Intervenuto a Serie Allnews, Serse Cosmi ha detto la sua dopo i sorteggi di Champions League, con un focus sull’Inter di Simone Inzaghi.

INTER- «Come ho letto, poteva andare meglio ma anche peggio per le italiane (ride, ndr). Tutto sommato, credo che la Lazio in assoluto sia la squadra più penalzzata dal sorteggio contro il Bayern Monaco, che è una potenza europea. La Lazio non è stata fortunatissima! L’Atletico Madrid per l’Inter può essere un avversario assolutamente in linea con quelli che sono i valori nerazzurri, dimostrati nella passata stagione in Champions League e anche quest’anno. Però, è sempre una squadra da prendere con le molle. Perché l’Atletico Madrid ha una cultura di squadra, società e appartenenza molto forte e particolare. Il passaggio del turno è nelle corde dell’Inter ma non sarà più semplice o più facile per la squadra nerazzurra, ecco. Napoli-Barcellona è difficile come pronostico. Il Barcellona è da temere per la sua storia ma il Napoli se la giocherà alla grande, perché oggi è una squadra di valore assoluto»

L’articolo Cosmi avvisa l’Inter: «In Champions bisogna fare i calcoli, altrimenti…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG