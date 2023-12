Il giocatore della Lazio ha commentato la sconfitta con l’Inter nella 16^ di Serie A, e il primo gol incassato dopo un suo errore

Adam Marusic ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della sconfitta della Lazio contro l’Inter nella 16^ di Serie A.

LAZIO INTER- «Fa parte del calcio, penso che abbiamo fatto una grande partita, però non siamo riusciti a vincere per colpa mia perché ho sbagliato questo passaggio e non abbiamo segnato. Mi dispiace tanto per aver perso. Dobbiamo continuare a lavorare, passeranno questi momenti brutti.

Cerchiamo ogni giorno di parlare e di lavorare, purtroppo in questo momento questo non funzioniamo. Abbiamo avuto anche tante occasioni ma per ora non facciamo gol. Non siamo concentrati come eravamo prima. Dobbiamo essere più cattivi e torneranno i risultati. La mia sensazione è che abbiamo giocato 40 minuti molto bene, loro hanno fatto gol su questo mio errore. Purtroppo hanno vinto, però credo che siamo in ottime condizioni per tornare quelli dell’anno scorso»

