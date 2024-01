Serse Cosmi ha commentato il periodo dell’Inter e il fatto che ora guidi la classifica della Serie A suscitando polemiche

Ospite di Serie Allnews su Radio TV Serie A con RDS, Serse Cosmi si sintonizza sull’Inter capolista della Serie A, che suscita le polemiche più disparate.

LE PAROLE – «Marotta fa bene a rivendicare quello che il campo ha detto nel girone di andata e quella dell’Inter è una bellissima posizione. Sei capolista in solitaria e quindi perdi anche di simpatia nei confronti degli altri. Perché l’Inter fa tutto quello che deve fare per vincere e non si può essere simpatici.

C’è sempre il mirino preciso quando ci sono episodi che ti avvantaggiano. E quelli che ti svantaggiano o avvantaggiano i tuoi avversari vengono dimenticati. Ma questo succede sempre nel calcio… Figuriamoci se Marotta non l’ha capito. E quindi si è espresso in maniera giusta, difendendo la propria squadra, società e tifosi ma mettendo anche in guardia allenatore e calciatori, che devono vincere anche per quel motivo. E deve essere uno stimolo, non per contrattaccare chi accusa! L’Inter ha tutte le potenzialità per farlo»

