L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha un fiuto innegabile per il talento, come dimostrano le sue parole su Carboni

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha predetto l’ascesa di Valentin Carboni, sottolineando il suo talento durante il mercato estivo, lo scorso 30 giugno a Rimini in occasione del Galà di inaugurazione:

LE PAROLE – La rivelazione della stagione sarà Valentin Carboni. Un talento che manderemo a giocare in prestito e destinato a esplodere. Lo consiglio a tutti gli appassionati di Fantacalcio, vi darà grandi soddisfazioni

Carboni è stato mandato in prestito per acquisire esperienza, con l’Inter che prevede di riportarlo in squadra a giugno. Al momento, non è nei piani della squadra monetizzare dalla sua cessione, con interesse da parte di club come Siviglia, Valencia e Betis. Tuttavia, altri club potrebbero manifestare interesse durante l’estate. La valutazione di Carboni sarà cruciale per determinare il suo ruolo nell’Inter di Inzaghi e se diventerà una stella nel prossimo futuro.

