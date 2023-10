Mister Serse Cosmi si è espresso sulle frequenze Rds a Radio Serie A, esprimendosi su un particolare tema, quello legato al capitano

Cosmi ha commentato la questione dei continui cambi di capitano, tirando in ballo la bandiera dell’Inter Javier Zanetti:

«A me non piace assegnare la fascia a un calciatore diverso in ogni partita. Né stravolgere gli equilibri. Non è che alleni l’Inter, c’è Javier Zanetti e devi fare un referendum popolare per scegliere il capitano! C’è Zanetti, che ha già dimostrato e rappresentato bene di esserlo. Quindi non serve cambiarlo. Diverso, invece, se il capitano non è riconosciuto dal resto dello spogliatoio…».

