Xavier Jacobelli si è espresso così su quello che sarà il possibile approdo dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte a Napoli

Xavier Jacobelli, ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte e del suo possibile arrivo a Napoli.

«Sembra che De Laurentiis voglia sfruttare la sosta per esonerare Garcia e trovare il tecnico giusto. Per Conte c’è da capire se vuole tornare in Italia a costo di accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello fuori portata che percepiva al Tottenham. Quel che è evidente è che De Laurentiis ha sfiduciato Garcia».

L’articolo Jacobelli su Conte: «Napoli? Ecco la situazione» proviene da Inter News 24.

