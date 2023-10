Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha parlato anche del derby vinto dai nerazzurri contro il Milan e della reazione dei connazionali

Benjamin Pavard è stato attento a non far pesare troppo ai connazionali Giroud e Theo Hernandez, in forza al Milan, la vittoria nell’ultimo derby dell’Inter.

Ecco come il difensore francese ricorda il successo nerazzurro, nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO– «Qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato»

L’INTERVISTA INTEGRALE

