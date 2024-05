L’ex difensore Alessandro Costacurta sostiene che i rossoneri abbiano bisogno di un allenatore con un carattere molto forte.

Alessandro Costacurta a Sky Calcio Club ha parlato dell’identikit che lui debba avere il nuovo allenatore del Milan. “Io vorrei un allenatore che si inc…i. Ci sono periodi in cui da noi, parlo per esperienza personale, c’era bisogno di uno che avesse il carattere per urlare e non solo cercare di mediare e credo che in questo momento al Milan serve una figura così”.

Il suggerimento

“Io spingo Roberto De Zerbi, che è un prodotto del Milan, uno come Antonio Conte. Io non ho niente contro Fonseca, secondo me in questo momento nello spogliatoio vedendo quello che sta succedendo nel Milan adesso dopo quello che è stato con Pioli ci vorrebbe uno che facesse risalire un po’ la tensione”.

Theo Hernandez

Persone con cui “scontrarsi”

“Leao per un certo punto di vista mi sembra che ha provato a cambiare. Ce ne sono altri. Fossi allenatore mi metterei a discutere, probabilmente non con Leao. Probabilmente con Theo Hernandez qualche scontro lo avrei. Lo stesso Maignan. L’ho visto venire a farci sentire la voce, darci qualche spiegazione soltanto quando veniva insultato e non quando il Milan andava male. Io ricordo che quando vai a rappresentare la tua squadra ci deve essere sempre, Gabbia però in un certo senso veniva sempre”.

La sua esperienza

“Da noi è arrivato Sacchi che ci ha tirato fuori l’orgoglio, poi lo stesso Capello, sembrava che ci stessimo un pochino addormentando, è arrivato Capello e ti fa risvegliare”.

