Sono queste le parole di Alessandro Costacurta, che in una intervista alla Repubblica, parla da ex rossonero sulla prossima sfida tra il Milan e il Monza di Berlusconi e Galliani: “Sarà tutto bellissimo, l’accoglienza sarà straordinaria, i tifosi del Milan dimostreranno la loro gratitudine ne sono convinto. Ma credo che tutto il calcio italiano debba ringraziare Berlusconi e Galliani perché sono stati loro a rilanciarlo, spingendo al massimo livello le ambizioni, tirandosi dietro le altre squadre e permettendoci di dominare in Europa per vent’anni. Berlusconi ha fatto davvero grandissime cose.“

Conclude così l’ex difensore: “Saranno emozionati come non lo sono mai stati, neanche nelle più indimenticabili notti milaniste. Me lo immaginavo? no. Qualcuno avrebbe potuto sognarlo, forse, ma non con quei due dirigenti lì: inimmaginabile è il termine perfetto. Però non sono così sorpreso, dopotutto.“

