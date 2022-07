Queste le parole dell’ex centrale difensivo del Milan, Costacurta a Sky che parla della rosa dei rossoneri e delle ambizioni.

A Sky, Alessandro Costacurta parla così sul suo ex club del Milan: “La squadra che ha vinto a maggio non è la stessa che ha iniziato il torneo. A livello collettivo e individuale, per esperienza e consapevolezza, il Milan ha avuto una crescita esponenziale. Dopo lo scudetto è una squadra più forte, con maggiori certezze. Si può considerare in questo momento inferiore a Inter e Juve? Secondo me no, per ciò che ha dimostrato sul campo può concedere il bis.“

sede Milan

L’attaccante Giroud nel mentre presenta il suo libro: Crederci, sempre: “Sì, è così. Il più difficile nel calcio non è arrivare, ma restare dove sei. Abbiamo fatto una grande stagione e la nuova sarà una stagione ancora più difficile, perché Juve e Inter si stanno rinforzando. Ma mi piace questo tipo di sfida: sarà molto difficile, ma penso che abbiamo le qualità per vincere.“

