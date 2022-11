L’ex difensore rossonero, Billy Costacurta commenta il passaggio del turno dell’Inter in Champions League a Sky Sport.

Sono queste le parole a Sky Sport, dell’ex difensore rossonero Billy Costacurta che discute del passaggio del girone di Champions League dell’Inter: “L’Inter è riuscita a eliminare il Barcellona, credo che possa puntare in alto come ha detto ieri Julian Nagelsmann. Ci sono delle squadre più forti, però parliamone dopo i Mondiali: vediamo come andrà. Ci sono delle finestrelle piccole ma che possiamo aprire.“

Sempre a Sky Sport, l’ex tecnico Fabio Capello parla così della sfida: “Partita giocata a ritmi non altissimi, molta fantasia da parte di entrambe le squadre, niente di che. Non si è fatto male nessuno, quindi è andata bene. Il primo gol preso dall’Inter? Qui Lautaro Martinez è scivolato. Riguardiamo l’azione, scivola perché perde l’appoggio, non guardando la palla si ferma e scivola. Hanno occupato bene la parte del primo palo ma sul secondo hanno lasciato Pavard libero di battere a rete.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG