Ecco le parole dell’esterno sinistro Robin Gosens che parla della sua Inter a InterTV dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.

Sono queste le parole di Robin Gosens a InterTV dopo la sconfitta della sua Inter in Germania contro il Bayern Monaco: “Sicuramente abbiamo visto una bella Inter, con occasioni create. Con un nostro gol nel primo tempo poteva essere una partita. Con il Bayern non hai mille occasioni, quelle che hai le devi sfruttare. Abbiamo provato e creato, anche Edin. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, oggi.“

Conclude così l’esterno tedesco: “Abbiamo visto un’Inter in salute, che può giocare contro queste squadre e questa consapevolezza ce la dobbiamo portare in campionato. Vuol dire che stiamo bene, attacchiamo e difendiamo come squadra. E questa è la base. Abbiamo fatto tante buone cose, questa umiltà dobbiamo portarla in campionato perché ci attendono tre sfide molto importanti. 9 punti importanti. Noi siamo pronti e dobbiamo rimanere concentrati. Juventus? Partita molto emozionale, contro un grande avversario. Non sono mai partite facili o normali. Serve una performance al massimo. Vogliamo farla domenica.“

