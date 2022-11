Ecco le parole del direttore di Telelombardia che parla a Radio Punto Nuovo, così Fabio Ravezzani si esprime sull’Inter.

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani parla a Radio Punto Nuovo sulla classifica della Serie A, citando anche l’Inter: “Il Napoli credo che vincerà il campionato, ma ci andrei molto cauto con l’entusiasmo. Non mettiamo limiti alla provvidenza, però non è che se questa squadra dovesse uscire agli ottavi o ai quarti di finale di Champions sarà poi un fallimento. Spalletti sta facendo già il massimo, che non gli venga chiesto anche di arrivare lontano in Europa…“

Conclude così il giornalista: “Le altre? La Juve è in un periodo storico di bassa. L’Inter ha qualcosa in più del Napoli come organico, ma gli azzurri hanno dei giocatori sorprendenti. È probabile che alla fine riuscirà a sovvertire i pronostici. Mi farebbe molto piacere se il Napoli vincesse lo Scudetto, lo dico sinceramente. E lo stop Mondiale può essere molto più utile di quanto si pensi.“

