Sono queste le a TMW Radio, di Massimo Brambati che parla dell’Inter a tutto tondo, ecco sulla classifica della Serie A.

Massimo Brambati a TMW Radio crede nella rimonta dell’Inter in Serie A, ecco le parole: “Io dico che l’Inter, secondo me, anche se è a -8 ha possibilità. Però se il Napoli dovesse vincere a Bergamo e l’Inter, malauguratamente, dovesse perdere a Torino con la Juventus va a -11. Poi ho visto l’anno prima di Calciopoli il Milan essere dietro dodici punti alla Juventus e poi arrivare quasi testa a testa, e non c’era né Mondiale né niente.“

Conclude così Massimo Brambati: “Dipende da chi sta davanti come riesce a gestire il vantaggio e gli entusiasmi, sappiamo nella piazza di Napoli com’è difficile farlo soprattutto quando le cose vanno bene. Dietro il Napoli metto Inter e Milan, allo stesso livello, poi è una sensazione che mi ha dato torto l’anno scorso ma l’Inter per me è forte. Ha i giocatori giusti nel posto giusto, anche i ricambi che il Milan davanti per esempio non ha. Una senza Rafael Leao non ha tanto, l’altra senza Romelu Lukaku ha Joaquin Correa e altri.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG