L’ex difensore Alessandro Costacurta si è espresso così sulla finale di Champions League.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessandro Costacurta su Inter-Manchester City. “L’Inter contro il Manchester City ha il 30% di possibilità. È la squadra più forte del mondo da anni, non ha vinto la Coppa solo per circostanze. Haaland è un fuoriclasse assoluto e porterà il City a vincere una Champions”.

Erling Haaland

“A quel punto, non si potrà non mettere questa squadra tra le più forti di sempre: vincere cinque Premier su sei è pazzesco. Eppure… Eppure non è il caso che festeggi. L’Inter è solida e organizzata, all’andata contro Benfica e Milan magari non era aggressiva ma, quando ripartiva, faceva male. E Lukaku dalla panchina è un lusso incredibile”.

