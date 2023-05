Costacurta: «Milan in Champions troppo coraggioso nei primi tempi». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Billy Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle difficoltà del Milan in Champions League. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«A me sembra un problema psicologico, nelle ultime 11 partite ne hanno vinte 7 l’Inter. Sono incredibili i primi tempi. Perché entrano e sembrano quasi spaventati? In Champions i rossoneri a me sembravano troppi coraggiosi nella prima mezz’ora, difatti grazie alle ripartenze che l’Inter ha fatto il 2-0. Io dico coraggiosi, non incoscienti. Erano coscienti ma non riuscivano a fare cose»

The post Costacurta: «Milan in Champions troppo coraggioso nei primi tempi» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG