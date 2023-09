Costacurta ai microfoni di Sky Sport ha commentato le voci che vogliono la Juventus favorita per la vittoria per lo scudetto.

COSTACURTA – «La Juve non ha avuto tutti gli anni della sua storia la squadra per vincere il campionato. Ci sono stati momenti in cui non l’aveva e in fatti prese Trapattoni dall’Inter perché non vinceva gli scudetti da anni. Non è cosi scontato che se ti chiami Juve hai la squadra per vincere il campionato».

The post Costacurta: «Non è scontato che se ti chiami Juve hai la squadra per vincere lo scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG