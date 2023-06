L’ex difensore Alessandro Costacurta ha sottolineato la grande crescita di Onana ed in generale del calcio italiano.

Alessandro Costacurta ha parlato di Onana, Maignan e Koulibaly a Sky Sport. “Onana piace a Guardiola Lui e Maignan possono piacere tanto a Guardiola perché assomigliano a quello che ha attualmente, ossia Ederson. In una classifica dei migliori portieri che potrebbero piacere a Guardiola, Onana e Maignan sarebbero i primi due, sia per le parate che fanno ma anche per l’impostazione dal basso”.

Andre’ Onana



“Il fatto che ci siano state tante squadre che sono arrivate in fondo alle varie competizioni credo abbia ridato un po’ di appeal alla Serie A. Koulibaly poi pensava di fare un po’ meglio, immagino che abbia voglia di rivalsa al Chelsea dopo una stagione negativa. L’Inter ha fatto una bella figura in finale e si può permettere di sognare anche l’anno prossimo, un anno o due anni fa non era così per la Serie A“.

