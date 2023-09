Costacurta: «Spogliatoio Milan più vuoto senza Ibra Non credo, e vi spiego perchè». Le sue dichiarazioni a Tuttosport

Costacurta ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche dell’addio di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan. Le sue parole sullo svedese.

COSTACURTA – «Spogliatoio rossonero più vuoto senza Maldini e Ibrahimovic? Non credo, perché questo non è più il Milan di due-tre anni fa, i ragazzi sono cresciuti, ora sono uomini. E in più bisogna riconoscere come Pioli sia diventato un allenatore molto bravo. Ha sempre avuto belle idee, ora è più sicuro nell’applicarle»

