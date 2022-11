Alessandro Costacurta, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi su Charles De Ketelaere. Ecco le sue parole

Alessandro Costacurta, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi su Charles De Ketelaere. Ecco le sue parole:

«Tutti ne parlano molto bene. Ho parlato con Maldini ed il Milan è fiducioso su questo ragazzo. In un certo senso ci si aspetta tantissimo per il prezzo e per quello che ha fatto vedere. Sta a lui svegliarsi da questo torpore»

The post Costacurta su De Ketelaere: «Deve svegliarsi da questo torpore» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG