L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, si è espresso così su Lautaro Martinez dopo la sua prestazione in Salisburgo Inter

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta si esprime così su Lautaro Martinez dopo Salisburgo-Inter.

SU LAUTARO – «Lautaro? I numeri dimostrano che è imprescindibile. Mi piace la leadership raggiunta in questi anni. Mostra la sua capacità di guidare la squadra. Non me ne voglia nessuno, ma credo che proprio quando lui non è stato protagonista nell’Argentina campione del mondo, abbia svoltato. Da lì è diventato un calciatore molto più importante, è diventato consapevole di qualcosa. Il sorpasso di Alvarez nell’undici titolare di Scaloni e il non esser e protagonista da titolare lo ha fatto arrivare tra i primi tre al mondo, non so se esagero».

SU SALISBURGO INTER – «L’Inter è riuscita a trovare un grande equilibrio e la difesa fa in modo che le rivali siano poco pericolose per Sommer e deve ringraziare sicuramente la squadra. Il meglio dell’Inter nella gara contro gli austriaci è sicuramente il passaggio del turno. Credo che tutta la squadra stia vivendo un grande momento. Ma voglio dire anche che questo Lautaro è il meglio perché è in uno stato di grazia pazzesco. Insieme ad altre 77 cose però…».

