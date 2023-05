Giandomenico Costi, ex collaboratore di Giuntoli al Carpi e al Napoli, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Le dichiarazioni

Giandomenico Costi, ex collaboratore di Giuntoli al Carpi e al Napoli, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.

Chi è Cristiano Giuntoli e qual è il suo modo di lavorare?

«Con Cristiano siamo partiti da un percorso molto lungo dalla D a Carpi fino alla A, poi ci siamo ricongiunti per tre anni a Napoli. Ho avuto il piacere, oltre ovviamente all’onore della sua amicizia, una delle più vere già da quando non era a Napoli, di stare a contatto con lui. L’ho valutato da allenatore a Carpi, dove lavoravo sul campo, e da suo braccio destro in azzurro, quindi anche fuori dal campo. Conosce il calcio in ogni sfaccettatura. Cristiano potrebbe andare al PSG o al City a fare recupero infortunati perché capisce anche di questo, potrebbe fare il preparatore atletico in qualsiasi top club, può fare l’allenatore: insomma qualunque incarico e questo perché ha studiato quando giocava e ha molto lavorato con sé stesso. Gli ho sempre riconosciuto il fatto che lui abbia avuto una carriera da calciatore di Serie D, ma ha avuto la sensibilità di capire le situazioni che solo chi è stato ad alti livelli potrebbe capire. E questo è anche quello che determina chi è un fenomeno e chi un buon professionista nel suo lavoro».

