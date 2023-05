L’allenatore nerazzurro ha perso 11 volte in campionato ma ha portato la squadra almeno tra le prime 4 d’Europa.

Sarà estremamente difficile per la dirigenza dell’Inter a fine stagione valutare l’operato di Simone Inzaghi: le 11 sconfitte in campionato pesano come macigni ma lo stesso, anche se al contrario, si può dire della semifinale raggiunta in Champions League. Fino a qualche settimana fa molti erano certi dell’esonero a fine stagione del tecnico mentre naturalmente dopo ogni vittoria si fa sempre più strada una riconferma.

Simone Inzaghi

Sarebbe molto difficile mandar via un allenatore capace eventualmente di raggiungere la finale di Champions League. Come evidenzia Tuttosport Beppe Marotta ha la tendenza a non far lavorare gli allenatori delle sue squadre col contratto in scadenza, l’Inter quindi deve prendere nei prossimi mesi una decisione estremamente importante: ci sarà rinnovo in caso di conferma

L’articolo Il paradosso di Inzaghi mette l’Inter di fronte al bivio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG