Nella giornata di oggi, l’Inter ha svolto una seduta d’allenamento alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo

Continua la preparazione in casa Inter in vista del match di domani contro il Sassuolo: oggi allenamento ad Appiano Gentile, come testimoniano le foto pubblicate sui canali ufficiali del club.

I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 20:45 a San Siro contro i neroverdi guidati da Dionisi.

