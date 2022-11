Sono queste le parole di Benoit Costil, l’ex portiere francese parla in esclusiva a MilanNews.it ecco un estratto sul Milan.

Ecco le parole di Benoit Costil, famoso ex portiere francese che parla in una bella intervista a MilanNews.it, ecco cosa dice sul Milan e su Adli: “Attualmente è in una fase d’apprendimento in un club molto grande oltre che in un campionato molto esigente. Il Milan ha grandi ambizioni, ma Yacine è un giocatore molto intelligente. Credo che stia vivendo bene questo periodo, consapevole del lavoro che lo aspetta per entrare pian piano in squadra e far crescere il proprio minutaggio. Lo scarso impiego non è grave, non sono affatto preoccupato perché parliamo di un giocatore di talento che sfonderà.“

Conclude così: “Non sono il suo agente e non sono neanche nella sua testa quindi non spetta a me decidere. Se crede che un prestito sia la miglior soluzione per continuare il proprio percorso di crescita allora meglio per lui. Io mi auguro solo che continui a migliorare e che faccia un salto di qualità per trovare un modo che gli permetta di giocare sempre di più con la maglia del Milan.”

