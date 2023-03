Nonostante l’interesse dei tifosi, la società Inter sembra non essere interessata all’idea di coinvolgerli nell’abbattimento del debito.

In una recente intervista rilasciata alla radio Nerazzurra durante l’Estratto Fuorigioco, Carlo Cottarelli ha illustrato nuovamente il progetto InterSpac, finalizzato alla promozione dell’azionariato dell’Inter. Il progetto prevede che i tifosi possano contribuire all’abbattimento del debito della società, investendo somme di denaro per diventare proprietari di un mattoncino dell’Inter. Circa due anni fa, attraverso un questionario, sono stati raccolti gli interessi di circa 80mila interisti, che hanno indicato importi di possibile investimento fino a 200 milioni di euro.

Nonostante l’idea sia stata accolta con interesse dai tifosi, la società non sembra essere interessata ad attuare questo progetto. Inizialmente era stata richiesta la presentazione di un business plan, che è stato elaborato in maniera professionale a spese di InterSpac. Tuttavia, quando il progetto è stato presentato alla proprietà, non è stato riscontrato alcun interesse. Nonostante ciò, InterSpac non ha abbandonato l’idea e continua a cercare investitori esteri o un accordo con la società per poter portare avanti il progetto.

