Ex Inter, Moratti: “San Siro è nel cuore e nei ricordi della mia famiglia, deve rimanere”. Parla dei giocatori che lo hanno impressionato.

In un’intervista a TeleLombardia durante il programma “Inter Connection”, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri e della sua esperienza alla guida della società. Moratti ha affermato che suo padre ha dato una svolta internazionale alla società e che, dopo di lui, ha avuto una storia positiva aiutando l’Inter mettendosi al suo servizio.

Riguardo alla stagione attuale, ha detto che l’Inter è partita con molta più ambizione rispetto alla realtà odierna e che sono mancati alcuni giocatori importanti come Lukaku e Skriniar. Tuttavia, ha elogiato il gioco di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Moratti ha anche parlato della questione stadio e ha dichiarato che per la sua famiglia San Siro ha un significato importante e deve rimanere. Ha citato alcuni dei suoi giocatori preferiti come Recoba e Ronaldo.

Riguardo al futuro della società, ha detto che non sa se ritornerà come presidente, ma se lo facesse, avrebbe fatto qualcosa in più per acquistare Haaland. Infine, ha commentato sul fatto che l’Inter sembra non avere nessuno che la difenda nel campo mediatico e ha detto che dopo le sconfitte bisogna sempre mettere la faccia. Ha anche parlato dei possibili ritorni di Mourinho e del fatto che Cambiasso potrebbe essere un buon allenatore.

