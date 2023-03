L’ex dirigente dell’Inter racconta il suo legame con entrambe le squadre e esprime il suo pessimismo riguardo al mercato di gennaio.

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, a TMW ha espresso la sua opinione riguardo alla partita tra Spezia e Inter, sottolineando l’importanza di una vittoria per la squadra nerazzurra anche in vista della Champions League. Paolillo ha raccontato il suo legame con entrambe le squadre, avendo ricoperto il ruolo di consigliere d’amministrazione dell’Inter e di presidente dello Spezia durante un periodo di difficoltà.

Paolillo ha affermato di essere ancora legato allo Spezia, ma di tifare per l’Inter per il bene della squadra milanese. Riguardo al mercato di gennaio, l’ex dirigente ha espresso pessimismo, sottolineando la mancanza di capacità di spesa delle società italiane e la gestione inefficace del mercato a livello globale.

Paolillo ha inoltre discusso dell’interesse di fondi e gruppi di investimento nel calcio italiano, che potrebbe portare a un abbassamento dei prezzi delle società, ma ha concluso affermando di non avere ancora le giuste condizioni per tornare attivamente nel mondo del calcio.

