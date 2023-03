Le litigate con Lukaku hanno portato a un miglioramento delle prestazioni di Barella dell’Inter, grazie all’intervento di Simone Inzaghi.

Nicolò Barella è considerato il motore dell’Inter grazie alle sue doti di aggressività, dinamismo e visione di gioco uniche nella squadra. Quando lui gioca bene, tutta la squadra gioca bene. Il Corriere dello Sport ha ricordato l’accalorata discussione che ha avuto con Romelu Lukaku durante la partita contro la Sampdoria, ma ha sottolineato che questa disputa è stata utile per Barella. Dopo quella partita, infatti, Barella ha smesso di litigare con i suoi compagni di squadra e si è concentrato solo sul gioco, il che ha portato a un miglioramento delle sue prestazioni.

Inoltre, è già successo una volta a settembre, quando è stato escluso dalla squadra per il suo atteggiamento e ha poi corretto il suo comportamento. Questo suggerisce che l’intervento di Inzaghi sia stato cruciale per Barella nel correggere il suo comportamento durante il gioco. Il tecnico ha fatto capire chiaramente a Barella che non avrebbe dovuto più accadere, e si è visto subito dopo il match con l’Udinese che Barella aveva compreso il messaggio. Barella è un ingranaggio fondamentale nell’organizzazione tattica di Inzaghi e il suo rendimento migliore è una grande notizia per l’Inter.

