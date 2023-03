Analisi delle prestazioni della squadra di Pioli, l’importanza della solidità difensiva e le prospettive di alcuni giocatori del Milan.

Il giornalista Carlos Passerini, inviato del Corriere della Sera al seguito del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a MilanNews.it a Londra, all’indomani della qualificazione ai quarti di Champions League della squadra di Pioli.

Secondo il giornalista, questa qualificazione è stata una grande impresa per il Milan, che ha permesso alla squadra di tornare a vivere il suo momento d’oro e i suoi fasti dopo troppo tempo. Passerini ha elogiato la solidità del Milan, che non ha subito gol in due partite contro una squadra con un enorme potenziale offensivo e ha capitalizzato il gol dell’andata. Ha inoltre evidenziato come la stagione del Milan sarebbe stata diversa senza la presenza di Maignan, il quale ha ridato solidità alla squadra e ha portato punti e la qualificazione.

Passerini ha anche lodato i tre giovani difensori, in particolare Thiaw, e ha affermato che sono tre ragazzi di prospettiva che potrebbero costruire la squadra per i prossimi 10 anni. Tuttavia, ha criticato la performance di Leao, affermando che la questione del suo rinnovo contrattuale sta influenzando il suo gioco e che deve dimostrare di valere i 7 milioni di euro che chiede. Passerini ha infine sottolineato che la qualificazione ai quarti potrebbe aiutare il rinnovo di Leao e agevolare qualunque tipo di trattativa grazie ai premi Uefa.

