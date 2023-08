Cragno ringrazia Buffon: «Idolo e ispirazione per la mia generazione». Le dichiarazioni del neo portiere del Sassuolo

Il Sassuolo ha presentato oggi Alessio Cragno. Il nuovo portiere neroverde, ai canali ufficiali del club, ha parlato anche del ritiro dell’ex Juve Gigi Buffon.

BUFFON – «Non saprei cosa aggiungere sul ritiro di Buffon è stato IL portiere per quelli della mia generazione e per quelli che sono nati nei miei anni. Da che mi ricordo delle partite in TV c’era lui. È stato l’idolo e l’ispirazione per molti, vorrei ringraziarlo per quello che ha fatto per il calcio e per il ruolo del portiere in generale».

